Sul tema del trasporto dializzati vertice stamani a Catanzaro. All’incontro tra l’Azienda sanitaria provinciale e il delegato referente esterno delle Organizzazioni di volontariato del territorio, presente il presidente provinciale dell’Associazione nazionale di azione sociale (Anas).

Sono stati affrontati – si legge in una nota stampa - i problemi relativi ai pagamenti e alla implementazione della convenzione attualmente in essere. Per quanto riguarda i pagamenti, sono stati confermati i saldi di gennaio 2025. Sul fronte della convenzione in essere, «si conviene che la stessa debba essere aggiornata, anche con il coinvolgimento dei Centri Dialisi di altre Aziende, al fine di uniformare alcuni aspetti che, in fase di implementazione delle procedure, sono apparsi migliorabili». L’Asp di Catanzaro si è detta disponibile ad organizzare una nuova riunione allargata, già calendarizzata per l’ultima settimana di marzo, con data precisa da definire in base alle disponibilità.

Le parti hanno espresso soddisfazione per la reciproca fattiva apertura.