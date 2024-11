Traffico in tilt nel Catanzarese dopo la chiusura del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Falerna e San Mango D'Aquino a causa di una frana. Il percorso alternativo (strada provinciale 93) che collega Nocera Marina a Nocera paese, lungo 7 chilometri, intasato dalla presenza di mezzi tanto da costringere gli utenti a procede a passo d’uomo.

Il provvedimento di chiusura della porzione di arteria dovuto in via precauzionale per via del movimento franoso innescato da perdite idriche riconducibili al danneggiamento di condotte dell'acquedotto comunale nel comune di Nocera Terinese.