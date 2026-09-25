Trebisacce sarà l’unica località calabrese in gara nella quattordicesima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il programma di Rai 3 dedicato ai borghi italiani. La notizia arriva dal Comune, secondo cui la partecipazione darà alla città «l’opportunità di far conoscere al pubblico nazionale la propria storia, il patrimonio culturale e l’identità del Centro Storico». Tempi e contenuti della puntata non sono ancora stati resi noti. A decidere la classifica sarà il voto del pubblico. Le votazioni si apriranno in primavera sul sito ufficiale della trasmissione ed è lì, scrive l’amministrazione, che «entrerà in gioco ognuno di voi». Per votare servirà un account RaiPlay. La registrazione alla piattaforma è il passaggio su cui il Comune chiede di muoversi subito. L’invito a creare gratuitamente un profilo è rivolto ai residenti, ai trebisaccesi che vivono fuori e a chiunque sia legato alla città, così da non arrivare all’apertura del voto con l’iscrizione ancora da fare. Sulla data di messa in onda e sulle modalità di voto gli aggiornamenti arriveranno nei prossimi mesi. «Trebisacce rappresenterà la Calabria. Prepariamoci a sostenerla insieme», è l’appello con cui si chiude la nota.