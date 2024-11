L'operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza su un terreno da tempo monitorato.

COSENZA - Cinque piantagioni di marijuana per un totale di circa 3000 piante sono state scoperte dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza e del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia. L'estensione di terreno sequestrata e' pari a 20 campi da basket. Nell'area, in una zona impervia, ricadente nel Comune di Bonifati (in provincia di Cosenza), è coltivata una varieta' di cannabis nota come 'skunk', che presenta una concentrazione di principio attivo particolarmente elevata. Secondo la Guardia di finanza, la droga avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 7 milioni. Dalla scorsa estate, infatti, i mezzi aerei delle Fiamme Gialle hanno segnalato in Calabria 20 piantagioni di marijuana, dove sono state sequestrate circa 8000 arbusti di cannabis.