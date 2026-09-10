Dal 13 settembre al 12 dicembre i collegamenti del Regionale di Trenitalia subiscono cancellazioni totali o parziali e riprogrammazione con bus, con fermata in tutte le località intermedie. Nello stesso periodo i treni Intercity 558, 562, 564 e 566 in collegamento con la Puglia sono deviati via Lamezia Terme-San Lucido, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Catanzaro Lido e Sibari è previsto un servizio bus che fermerà a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 fermerà anche a Cutro. «I tempi di percorrenza dei viaggi in bus - viene spiegato in una nota - potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica. Sono ammessi gratuitamente animali di piccola taglia, se custoditi in trasportino, e i cani guida per non vedenti; non sono ammessi cani di grossa taglia».

«Dopo la pausa estiva dei cantieri per venire incontro alle esigenze di turisti e pendolari del territorio - spiega Trenitalia - da domenica 13 settembre e fino al 12 dicembre riprendono i lavori fra Sibari e Crotone, per il completamento di alcuni interventi finanziati anche con fondi Pnrr, attività indispensabili per il miglioramento dell'infrastruttura in termini di regolarità della circolazione e qualità del servizio. In particolare, saranno eseguiti interventi di consolidamento/rinnovamento e miglioramento sismico di alcuni ponti, sottovia e travate metalliche, propedeutici ad una futura velocizzazione e riclassificazione della tratta. Previsti, inoltre, anche in questa fase, gli interventi per l'installazione della tecnologia Ertms (European rail traffic management system), sistema adottato sulle linee alta velocità che garantisce un miglioramento dell'infrastruttura sotto il profilo della regolarità, della circolazione e della qualità del servizio; nell'ambito dei lavori di elettrificazione, infine, continueranno le attività di completamento degli interventi per l'allestimento delle sottostazioni elettriche e delle altre opere per la trazione elettrica ferroviaria lungo la linea».