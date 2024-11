Disagi in città: tetti scoperchiati, fognature intasate e cartelli pubblicitari piegati

Tromba d'aria a Lamezia Terme. Per più di mezz'ora si è scatenato l'inferno.

Consiglio comunale sospeso, Vigili del fuoco e Protezione civile allerta su tutto il territorio.Alberi divelti, strade invase da tegole e cornicioni, fognature intasate, cartelli pubblicitari piegati a terra ed enormi disagi per gli automobilisti che si sono trovati in strade trasformate in torrenti.

Il sindaco Paolo Mascaro ha lasciato il civico consesso per affrontare quella che si prospetta come un’emergenza. Le linee dei Vigili del fuoco del fuoco al momento intasate. La Polizia municipale conferma danni ingenti su tutto il territorio ma al momento difficile fare un bilancio. Non si registrano per ora danni alle persone.

Sonia Rocca