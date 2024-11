In occasione delle giornate di informazione di midollo osseo dell'Admo verrà ricordato il dodicenne che ha perso la sua battaglia contro la leucemia per la mancanza di un donatore compatibile

Verranno intitolate domani al piccolo Giuseppe Nusdeo due aule dell’Istituto Superiore di Istruzione Galluppi di Tropea. In occasione delle giornate di informazione sulla donazione di midollo osseo, tenute dai volontari dall’ADMO Regione Calabria, verrà ricordato il piccolo Giuseppe che a soli dodici anni ha perso la sua battaglia contro la leucemia per la mancanza di un donatore di midollo compatibile. Dalla sua lotta è nata l'associazione oggi impegnata a sostenere la causa dei malati di leucemia.

La scuola vicina all’Associazione Donatori di Midollo Osseo, con la quale ha intrapreso diverse iniziative volte alla ricerca di donatori e alla sensibilizzazione della popolazione e degli alunni stessi. L’occasione servirà, ancora una volta a ricercare nuovi e giovani donatori che potranno ridare una speranza a tutte quelle persone che soffrono di malattie come i tumori del sangue come le leucemie, i linfomi e il mieloma, ma anche patologie non oncologiche come l’aplasia midollare e le mielodisplasie.