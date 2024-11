La profonda voragine che si e’ aperta all’ingresso di Tropea poteva provocare conseguenze drammatiche. E intanto tra la preoccupazione e lo sgomento dei cittadini sono iniziati i lavori di ripristino della carreggiata

TROPEA - La strada costruita sul vecchio ponte no ha retto le piogge. E’ sprofondata lasciando un immenso solco. Solo per un caso fortuito, e vista l’ora, le 6 del mattino, via Carmine che collega un popoloso quartiere di Tropea, non transitava nessuno. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e protezione civile che hanno provveduto a transennare la zona. I lavori sono iniziati nelle ore successive al crollo. L’obiettivo è ripristinare al più presto la carreggiata per non compromettere la stagione turistica ormai alle porte. Una voragine larga circa 25 e profonda 8 metri, che ha lasciato scoperti i tubi di collegamento della rete elettrica, falciando invece la conduttura fognaria che sgorga a cielo aperto. Uno spettacolo spaventoso è apparso alla vista dei turisti che già stanno affollando la perla del tirreno. Sgomento e preoccupazione invece tra i cittadini di Tropea che già dovevano fare i conti con la chiusura di un’altra importante arteria di collegamento, la numero 17, vietata al transito a causa di una frana che si è verificata nei mesi scorsi.