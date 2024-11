Dal 20 al 22 settembre torna a Nicotera il Festival dell’Ospitalità, l’iniziativa nata nel 2015 e dedicata al turismo lento, rigenerativo e comunitario, con l’idea di promuovere la cultura dell’ospitalità come valore universale e pratica quotidiana per un’industria più etica, responsabile e sostenibile. Questa IX edizione, dal tema “Fuori rotta. Oltre i confini del turismo”, invita a esplorare una dimensione complessa e sfaccettata del settore turistico.

Negli scorsi anni, il festival ha affrontato temi cruciali come il senso di appartenenza, la responsabilità verso i luoghi e l’importanza dell’azione collettiva: tutte questioni chiave per la costruzione di un futuro turistico migliore.

Quest’anno ci s’interrogherà sull’attuale definizione di turismo e se essa sia capace di abbracciare la realtà in continua evoluzione di questo settore.

La manifestazione prenderà il via giorno 20 settembre dalla Sala consiliare alle ore 10, con Michelangelo D’Ambrosio e Danilo Messineo che apriranno il programma con il laboratorio “Didattica sull’ospitalità”.

Alle ore 15, al Chiostro, Emilio Giordano e Vitaliano Papillo discuteranno sul tema “Gal-Terre Vibonesi: Incontro su marchio territoriale di qualità”.

Alle ore 20, piazza Santa Caterina ospiterà poi Maria Pia Tucci e Ciro Pellegrino con “Se potessi ti regalerei Napoli”, cinque percorsi tra persone, storie e strade. Spazio poi a Scenari visibili con il walking roaming “Percorsi di rilettura del territorio”.

