L’appuntamento è in programma a Palmi il 17 luglio. Tra i riconoscimenti anche un premio alla memoria del regista televisivo e operatore del Gruppo LaC, Michele Porcelli scomparso tragicamente nell’aprile del 2021

Imminente l’appuntamento con la XX1 edizione del Premio Calabria per le eccellenze calabresi, organizzato dall’associazione culturale Il delfino GB eventi di Anna Patania e Giulio Buccinà, con Natale Princi a presiedere il comitato tecnico scientifico.

“Se molti trovano il nulla nel tutto, l’imprenditore è colui che trova il tutto nel nulla. Il successo è sempre stato figlio dell’audacia”. È questa frase di Voltaire a ispirare l’appuntamento in programma la sera di domenica 17 luglio al Caposperone Resort (Palmi).

«Dopo anni difficili segnati dalla pandemia - spiegano gli organizzatori - ancora oggi ci sono molti imprenditori che sfidano tutte le avversità per continuare il proprio lavoro. A loro, a questi imprenditori, la nostra associazione continua, dopo 21 anni, a riconoscere coraggio e merito, assegnando un premio unico».

Dopo aver ringraziato Giuseppe Di Francia, titolare della struttura che ospiterà la serata di gala, gli organizzatori rimarcano l’impegno degli imprenditori calabresi, definiti «giganti che portano avanti il nome della Calabria non solo in Italia, ma nel mondo intero». «Per questo - aggiungono - siamo onorati di conferire questi riconoscimenti che hanno lo scopo di esaltare proprio le qualità e il valore dell’imprenditoria calabrese».

Nel corso della serata, verrà conferito anche un premio alla memoria del regista televisivo e operatore del Gruppo LaC, Michele Porcelli, scomparso tragicamente nell’aprile del 2021.

Saranno circa 35 le aziende e i personaggi che verranno insigniti nel corso della manifestazione. In particolare, uno speciale riconoscimento verrà conferito a Rosario Marea, già Cavaliere della Repubblica con croce al merito per atto eroico, per aver difeso una donna contro la violenza di alcuni soggetti che la stavano massacrando, sopravvivendo a diversi colpi da arma da fuoco.

Tra i premiati anche la scrittrice Silvia Camerino, l’imprenditore Enrico Buonanno (Vibook), la storica famiglia Carpentieri di San Giorgio Morgeto, creatori di diverse essenze e fragranze distribuiti in tutto il mondo, l’imprenditrice Rosa Ferraro, l’imprenditore calabrese Rocco Scutellà con la sua storica pasticceria, Delianova e tanti altri.