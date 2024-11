Il 2022 è stato per ViaCondotti21 un anno speciale, il primo anno speciale, pieno di emozioni. Vi abbiamo accompagnati in un percorso ricco di storie. Vi abbiamo raccontato, nella fascia della mezz'ora da La Capitale, emozioni, storie e personaggi, con i nostri format vi abbiamo regalato e ci siamo regalati uno scorcio della Capitale.

Abbiamo parlato con artisti che ci hanno raccontato il loro punto di vista sull'arte nelle storiche botteghe di via Margutta.

Girando in queste strade si respira un'aria etera. Ci sono quadri, sculture, volti che puoi riconoscere ma che si perdono nella moltitudine chiassosa dei turisti che divertiti scattano foto; ricordi indelebili del bel tempo passato a Roma.

«Noi ci auguriamo che per il Natale la gente si ricordi dei pittori, perché il pittore vive vendendo la sua opera» ci riferisce uno dei tanti artisti intervistati e continua «Bisogna pagare le bollette, il cibo e con tutti gli aumenti l’opera d’arte resta l’ultimo regalo da fare, si preferisce fare regali più economici. L’artista che ha lavorato molto tempo ad un quadro genera un valore, soprattutto se parliamo di quadri fatti nel corso degli anni, questo fa sì che il quadro diventi molto costoso».

Ci siamo emozionati vedendo via dei Condotti completamente illuminata per Natale: un grande successo per tutte le boutique. Siamo rimasti con occhi sognanti, facendo tutti un count down nell'attesa che l'albero di Tirnità dei Monti, si accendesse: «È emozionante vedere Via dei Condotti illuminarsi, sono felice di contribuire ad un momento magico ha detto Francesca Carrobbio amministratore delegato Hermés Italia e continua raccontandoci degli addobbi nella sua boutique: «Hermés è una società che ha moltissimo humor, l'idea è quella di giocare con il mondo a rovescio, per questo abbiamo fatto un albero upside down, il senso è quello: giocare e tornare bambini».

Siamo tornati bambini assieme a voi, alla scoperta di mostre e pittori che hanno colorato il nostro anno. Banksy, Dufy sono solo alcuni dei nomi che hanno colorato i nostri Speciali.

Abbiamo scherzato con voi, abbiamo riso ma abbiamo anche pianto assieme a voi raccontandovi l'Ucraina e le sue vittime. Siamo stati al Festival del cinema di Roma per raccontarvi i Bronzi, abbiamo accompagnato Gratteri alla scoperta e poi all'inaugurazione della nuova Procura di Catanzaro.

Abbiamo ascoltato storie e le abbiamo raccontate a voi, emozionandoci ogni volta. In queste storie ci sono loro: i protagonisti ma ci siamo anche noi. Ci siamo noi quando le immaginiamo, le costruiamo e le scriviamo. Le realizziamo e le modifichiamo, sconvolgendole completamente. Abbiamo dedicato questo speciale a tutti i momenti più belli vissuti insieme, un percorso di cui conosciamo l'inizio ma non la fine. Noi siamo pronti a continuare e a scrivere le loro storie che diventeranno anche le nostre.

LaCapitale Speciale è in onda ogni lunedì su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 Sky.

La puntata è già disponibile su LaC Play.