L’associazione FreeSpace ha organizzato il suo primo evento a Crosia-Mirto, all’interno del Palateatro, con l’obiettivo di dare visibilità alle donne del territorio e promuovere l’inclusione sociale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di istituzioni, scuole e associazioni, dimostrando l’importanza di creare spazi dedicati alla crescita femminile. L’associazione è composta esclusivamente da donne e nasce con l’idea di offrire opportunità concrete a chi spesso fatica a trovare il proprio spazio. L’evento ha permesso di approfondire il ruolo della donna nella società, creando un’occasione di confronto e condivisione.

Il primo evento dell’associazione FreeSpace si è svolto a Crosia-Mirto, riunendo istituzioni, scuole e cittadini per promuovere l’inclusione e valorizzare le donne del territorio. Un’iniziativa partecipata che ha acceso il dibattito sul tema.

Partecipazione attiva di scuole e istituzioni

Uno degli aspetti più significativi della giornata è stato il coinvolgimento degli studenti, come ha sottolineato Graziella Graziano, docente e membro del direttivo. «A scuola si parla di inclusione, ma non basta. I ragazzi devono entrare in contatto con realtà che sembrano lontane da loro e capire che i limiti spesso esistono solo nella mente». Gli studenti presenti hanno seguito gli interventi con attenzione, dimostrando un forte interesse verso i temi trattati. Molti di loro, impegnati nello sport, hanno ascoltato testimonianze di atleti che hanno superato difficoltà con determinazione, prendendo spunto per le loro sfide quotidiane.

Inclusione e cambiamento sociale

Secondo Valeria Pugliese, del direttivo FreeSpace, l’evento ha trasmesso un messaggio chiaro: non basta parlare di inclusione, bisogna agire concretamente. «Abbiamo vissuto un’emozione collettiva che dimostra quanto sia necessario un impegno reale. Il territorio ha bisogno di azioni concrete, non di parole vuote». L’iniziativa ha voluto dimostrare che l’inclusione può diventare una realtà se supportata da tutti i settori della società. La partecipazione attiva di scuole, istituzioni e cittadini ha confermato che esiste una sensibilità diffusa, che va solo incoraggiata e sostenuta.

Uno spazio per esprimersi e crescere

L’obiettivo di FreeSpace non si ferma a questo primo evento. L’associazione vuole diventare un punto di riferimento per le donne, offrendo opportunità di formazione, incontri e percorsi di crescita. Partendo dal contesto locale, il progetto punta a costruire una rete più ampia, dove le donne possano esprimersi, trovare supporto e realizzare le proprie idee. La grande partecipazione registrata all’evento dimostra che il bisogno di iniziative di questo tipo è forte e che l’attenzione su questi temi deve restare alta. L’evento di Crosia-Mirto segna solo l’inizio di un percorso più ampio, in cui l’inclusione e il riconoscimento delle capacità femminili saranno al centro di nuove iniziative.