Il processo di digitalizzazione intrapreso dalla Regione Calabria prosegue verso l'entrata a pieno regime della società in house ReDigit. In cantiere, inoltre, vi è la realizzazione di una Academy per la formazione delle nuove generazioni e di un Hpc, un grande centro dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e delle università. A fare il punto sui processi in atto in Cittadella, è stato il vicepresidente della Giunta regionale, con delega alla Digitalizzazione, Filippo Pietropaolo a margine della presentazione del progetto "Citizen Inclusion – miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali", finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si è svolta questa mattina in Cittadella regionale.



L'agenzia regionale



«Sul piano operativo - ha osservato Pietropaolo in merito alla nuova agenzia voluta dalla Giunta Occhiuto - bisogna fare dei passaggi preliminari, come l’approvazione dell’atto costitutivo e dello Statuto. Si tratta di passaggi obbligati e spero di farli insieme con il presidente in tempi molto rapidi in maniera da rendere la ReDigit subito operativa. Ci sarà bisogno di qualche mese per andare al regime, poi la società, almeno fin quando ci sarò io, sicuramente diventerà un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del digitale in Calabria insieme alle imprese e insieme alla pubblica amministrazione, perché si tratta di una iniziativa che non è contro le imprese ma che nasce proprio per fare rete con le imprese».

L'Academy per formare i giovani



«Uno degli obiettivi principali che ci terrei a realizzare insieme alla società – ha sostenuto il vice di Occhiuto - è l’Academy digitale per favorire la crescita di profili professionali di ragazzi che non obbligatoriamente devono uscire dal percorso di laurea per accedere a certificazioni di competenze che sono richieste dalle aziende e che in questo modo possono trovare lavoro immediatamente».



Un grande data center per la Calabria



«Stiamo predisponendo – ha fatto sapere Pietropaolo – un protocollo tra Regione Calabria, Unical e Dipartimento nazionale della Trasformazione Digitale, per raggiungere alcuni obiettivi che riguardano lo sviluppo del digitale in Calabria. Uno è la realizzazione di un Hpc, cioè di un High Performance Computing, in Calabria: è una proposta che è stata lanciata dal sottoscritto. Per realizzare questa iniziativa serviranno parecchi fondi per cui stiamo cercando di dialogare con la Coesione nazionale per capire come poterlo finanziare».



Il progetto “Citizen Inclusion”



Durante l'incontro in Cittadella, Pietropaolo ha illustrato i risultati del progetto “Citizen Inclusion". «Accessibilità e rete di facilitazione digitale sono due facce della stessa medaglia perché vogliono raggiungere l’obiettivo dell’inclusione delle persone più fragili della nostra società al digitale, con modalità differenti. L’accessibilità è rivolta ai dipendenti pubblici che hanno delle forme di disabilità e quindi viene realizzato tutto quello che serve per favorire l’accesso semplice ai servizi degli enti in cui lavorano, come Regione Calabria e Comuni» – ha evidenziato l’assessore. E ancora: «La facilitazione digitale - ha proseguito Pietropaolo - riguarda l’esterno alla pubblica amministrazione: l’obiettivo è avvicinare al digitale i gruppi di persone più fragili, tipo gli anziani, soprattutto nelle aree interne. Per questo abbiamo creato una rete di 170 sportelli di punti di facilitazione digitale in tutta la regione. L’aspetto importante è che per fare queste due iniziative abbiamo deciso di coinvolgere fortemente tutto il terzo settore, non le stiamo facendo da soli: la rete di facilitazione digitale è fatta con i Comuni capo-ambito dei distretti sociosanitari e con le associazioni di volontariato aderenti al terzo settore».