Un medico crotonese nell’equipe che ha operato Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma

Si tratta del dottore Giuseppe Quero, che ha partecipato all’intervento di mercoledì guidato dal prof. Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e Chirurgiche addominali ed Endocrino metaboliche. Oltre a Quero i dottori Valerio Papa, Roberta Menghi e Antonio Tortorelli.

I fratelli medici Giuseppe e Michele Quero

Giuseppe Quero è dirigente medico alla Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss di Roma e ricercatore universitario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Specializzato in chirurgia generale vanta importanti esperienze presso l’Ircad-Ihu di Strasburgo e presso il Johns Hopkins hospital di Baltimora negli Usa. In famiglia ci sono due fratelli medici, Giuseppe e il più giovane Michele che vive a Rocca di Neto, presta servizio come cardiologo all’ospedale civile di Crotone.

Il dottor Giuseppe Quero è specializzato i Patologie trattate e attività chirurgica. In merito all’intervento al Papa, nessuna dichiarazione se non quelle ufficiali rilasciate in conferenza stampa dal direttore Prof. Sergio Alfieri.