Giuseppe Fiamingo ci ha raccontato come impiegherebbe la considerevole cifra in caso di vittoria: un progetto tutto a beneficio del territorio e dei più giovani. Alla competizione erano candidati in 5mila provenienti da 89 Paesi

«Sono profondamente onorato di essere tra i 50 finalisti del Global teacher Prize. È un privilegio essere nominato accanto a così tanti educatori ispiratori da tutto il mondo. Appena ho ricevuto la comunicazione, non lo nascondo, sono saltato sulla sedia per la gioia. Essere tra gli insegnanti finalisti significa vedere valorizzati anni di impegno, passione per l’insegnamento e dedizione agli studenti. Questo premio non è solo mio, ma appartiene anche ai ragazzi che ho avuto la fortuna di guidare in questi anni: sono loro a motivarmi ogni giorno a dare il massimo». Il sorriso di Giuseppe Fiamingo, insegnante di Matematica e Fisica all’Istituto d’istruzione superiore di Tropea “Pasquale Galluppi”, mentre commenta la notizia di essere in lizza per il Gems, il premio da 1 milione di dollari della Varkey Foudation in collaborazione con l’Unesco riservato ai migliori docenti del mondo, è perfettamente immaginabile anche attraverso la cornetta del telefono.

«Quest’anno il premio ha ricevuto oltre 5mila candidature provenienti da 89 Paesi. A rappresentare l’Europa siamo in 12 e per l’Italia ci sono solamente io – commenta il prof entusiasta -. Grazie alla Varkey Foundation, a Gems Education e all’Unesco per aver riconosciuto il ruolo cruciale che gli insegnanti svolgono nella società. Ogni insegnante – ha dichiarato Fiamingo – contribuisce a ispirare curiosità, coltivare creatività e permettere agli studenti di raggiungere il loro massimo potenziale».

Alla domanda, affatto scontata, “che cosa farebbe con un milione di dollari? ” il prof Fiamingo ci ha risposto prontamente così: «Il mio sogno è quello di creare un osservatorio astronomico, magari a Capo Vaticano, così da incentivare i ragazzi nello studio delle materie scientifiche. Creare un luogo in cui scienza, turismo e formazione possano incontrarsi. Spero, qualora dovessi vincere, di poterlo realizzare per investire nella cultura diretta ai più giovani perché il mondo delle scienze è tanto infinito quanto appassionante».

