«A Davide Barberi rivolgo un grande in bocca al lupo per questa straordinaria esperienza internazionale che lo vede protagonista. Pochi mesi fa ho avuto il piacere di conoscerlo e premiarlo a Palazzo Campanella per gli eccellenti risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Astronomia. Oggi vederlo rappresentare l’Italia in Vietnam in una competizione di così alto livello è motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria». Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in occasione dell’avvio delle competizioni internazionali ad Hanoi, alle quali lo studente del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria partecipa con la squadra italiana. Barberi aveva conquistato la categoria Senior ai Campionati Italiani di Astronomia, ottenendo anche la menzione speciale per la migliore prova teorica.

Lo scorso giugno Davide, insieme ad altri giovani calabresi distintisi nelle competizioni nazionali di Astronomia, era stato ricevuto e premiato dal presidente Cirillo nel corso di una breve cerimonia al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella. In quell’occasione era stato rivolto un particolare augurio proprio a Barberi per l’appuntamento internazionale in Vietnam e agli altri studenti chiamati a rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali.

«Davide rappresenta quella Calabria giovane che studia, si impegna e coltiva il proprio talento con passione e determinazione – conclude Cirillo –. La presenza di nostri ragazzi in competizioni internazionali così prestigiose dimostra che dalla Calabria possono partire storie di eccellenza capaci di confrontarsi ai massimi livelli. A Davide, alla sua famiglia, alla scuola e a quanti lo hanno accompagnato in questo percorso va il nostro sostegno. Adesso lo attende una sfida importante, che sono certo saprà affrontare con talento, impegno e determinazione. Forza Davide, tutta la Calabria fa il tifo per te».