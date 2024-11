«Si è conclusa l'iniziativa “Un Uovo per un sorriso” che ci ha visti impegnati nei reparti pediatrici degli ospedali di Cosenza, Catanzaro, Soverato, Lamezia Terme e Locri». È quanto si riporta in una nota di Finet Group sull’iniziativa di solidarietà in alcuni reparti pediatrici calabresi.

«Iniziative solidali come questa, contribuiscono al benessere della comunità e sono per noi un monito a un impegno costante al fianco delle persone per promuovere ciò che ci sta di più a cuore: buon umore, speranza, realizzazione di piccoli e grandi sogni. Vogliamo rinnovare il nostro ringraziamento – prosegue la nota - a tutto il personale sanitario. Il team di Finet, ha reso possibile questa straordinaria avventura: senza squadra ogni successo sarebbe un successo a metà. Un grazie al nostro coniglio Scompiglio Salvatore Sceusa. Grazie alla partecipazione dell'amministratore delegato Anna Maria Romeo e del presidente Leone Romeo. Per l'organizzazione e logistica e per tutta la loro dedizione un ringraziamento speciale a Erica Totino e Chiara Ubbriaco. Contiamo di tornare – conclude la nota - il prossimo anno in molti altri presidi ospedalieri, in tutta Italia».