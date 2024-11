Non capita ovunque di stare seduti su una panchina e poter godere lo spettacolo offerto dai colori di due mari, da una parte il Tirreno dall’altra lo Ionio. Ma in Calabria anche questo è possibile e la magia diventa realtà in una località collinare ricadente nel territorio comunale di San Pietro Apostolo in provincia di Catanzaro.

Qui, precisamente all’altezza della frazione Pasqualazzo, in un’area che domina due vallate, è stata installata, per iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Santis e della Pro Loco, una panchina gigante, la più grande di tutta la Calabria, da dove è possibile, grazie alla particolare posizione geografica, ammirare con un semplice colpo d’occhio entrambi i mari che bagnano la regione: Tirreno da un lato e Ionio dall’altro. Uno spettacolo unico che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe rappresentare un’attrattiva del territorio e promuovere il turismo.

La singolare panchina è stata infatti inserita nel circuito “Big Bench community project”, attivo a livello nazionale e che rappresenta ormai una notevole attrattiva turistica ( una delle più grandi mega-panchine si trova in val d’Aosta).

Presente alla cerimonia d’inaugurazione anche Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale, che ha affermato: «La nostra terra è ricca di bellezze naturali e paesaggistiche che andrebbero valorizzate, come appunto quella esistente a San Pietro Apostolo. Per fortuna ci sono amministratori nella nostra regione che, nonostante i problemi che affrontano quotidianamente, dimostrano di avere tanta passione nel costruire percorsi virtuosi tesi a far conoscere le risorse del luogo».