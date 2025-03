Al Teatro Cilea di Reggio Calabria è andata in scena una serata che ha superato ogni aspettativa, trasformando una semplice passerella in un inno alla vita. La terza edizione di “Una Passerella per Grace” ha saputo emozionare, coinvolgere e lasciare un segno profondo nel cuore di chi vi ha partecipato. Non una sfilata come le altre, ma un palco di storie, di forza e di bellezza autentica, quella che nasce dalla resilienza e dalla capacità di affrontare le sfide con dignità e coraggio.

Il pubblico del Cilea ha vissuto un crescendo di emozioni, tra applausi scroscianti e silenzi carichi di commozione. Le modelle, donne che hanno combattuto contro la malattia e hanno scelto di mostrarsi al mondo con fierezza, hanno calcato la passerella con passo sicuro, raccontando con la loro presenza un messaggio potente: la bellezza non è solo un fatto estetico, ma un riflesso della propria storia, della propria determinazione e della voglia di vivere.

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Regione, dall’Asp, dal Grande Ospedale Metropolitano e dalla Breast Unit, ha trovato un sostegno fondamentale nella media partnership del Gruppo Editoriale Diemmecom e del Network LaC, che hanno amplificato il messaggio oltre i confini della città, portando l’eco di questa iniziativa a un pubblico sempre più vasto. Il supporto della comunicazione ha permesso di dare voce a queste storie, trasformando la serata in un appuntamento di rilevanza nazionale.

Sul palco, durante la serata condotta da Elisa Barresi vicedirettrice de ilReggino. it si sono susseguiti momenti di intensa emozione, tra sorrisi e lacrime. Ogni passo sulla passerella era un tributo alla vita, un atto di ribellione contro la malattia, un segnale di speranza per tutte le donne che ogni giorno combattono una battaglia silenziosa. Il pubblico ha partecipato con trasporto, lasciandosi travolgere dalla forza delle protagoniste.

Ma “Una Passerella per Grace” va oltre il semplice evento. È un movimento, una realtà che cresce e che presto approderà anche a Roma, a dimostrazione che il messaggio di speranza che porta con sé è ormai inarrestabile. Una testimonianza collettiva di come il coraggio possa davvero cambiare le cose.