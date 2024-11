Biochimico, politico, deputato per il Partito Liberale italiano, più volte ministro, Francesco De Lorenzo si racconta a Paola Bottero, attraverso le tappe salienti della sua straordinaria carriera.

La fortuna non è sempre stata dalla sua parte: prima l’arresto durante lo scandalo Tangentopoli e poi la diagnosi di cancro.

«Non mi sono fatto fermare. Ho usato la mia esperienza per aiutare gli altri». Nel 1997 fonda l’Associazione italiana malati di mancro (Aimac) per l'informazione e il sostegno psicologico dei malati e dei loro familiari. Nel 2003 istituisce la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) e successivamente diviene presidente della Coalizione Europea dei Malati di Cancro (ECPC)..

