L'Università della Calabria amplia l'offerta formativa con 10 Master di I livello, 32 Master di II livello, 5 Corsi di Alta Formazione e 3 Summer e Winter School. Al centro innovazione, intelligenza artificiale, sostenibilità e nuove competenze per il mercato del lavoro

L'Unical ha pubblicato il bando unico per l'ammissione ai percorsi di formazione post lauream dell'anno accademico 2026/2027. L'offerta formativa comprende 50 percorsi, articolati in 10 Master di I livello, 32 Master di II livello, 5 Corsi di Alta Formazione e 3 Summer e Winter School, progettati per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro, delle istituzioni e del sistema produttivo, favorendo l'aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze altamente specialistiche.

L'offerta 2026/2027 si caratterizza per una forte attenzione ai temi dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, con percorsi dedicati all'intelligenza artificiale, alla data science, alla cybersecurity, alla robotica, alla manifattura avanzata e alla mobilità sostenibile. Accanto a questi, trovano spazio master rivolti ai settori della sanità, dell'educazione e dell'inclusione, della pubblica amministrazione, della sostenibilità ambientale, dell'agroalimentare, del diritto, del turismo, dello sport e della valorizzazione del patrimonio territoriale.

Le domande di ammissione potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Esse3 dell'Ateneo a partire dal 13 luglio 2026. Le scadenze variano in base al corso prescelto e sono riportate nelle schede informative allegate al bando. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche possono prevedere lezioni in presenza, online o in modalità mista, mantenendo comunque sempre in presenza le prove intermedie e gli esami finali dei Master e dei Corsi di Alta Formazione.

Il bando prevede diverse opportunità di sostegno economico, tra cui i voucher della Regione Calabria destinati alla frequenza dei master, le agevolazioni della convenzione PA 110 e lode per i dipendenti pubblici, la possibilità di utilizzare la Carta del Docente per il pagamento delle quote di iscrizione e gli esoneri parziali riservati agli studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66 per cento.

«L'offerta post-laurea dell'Università della Calabria – ha spiegato il delegato per la formazione post-laurea, Tommaso Angelone - rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso cui il nostro Ateneo contribuisce alla formazione continua e alla crescita delle competenze richieste da una società in costante evoluzione. I percorsi attivati per l'anno accademico 2026/2027 affrontano temi centrali per il futuro del Paese, dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla sanità all'innovazione industriale, offrendo occasioni concrete di qualificazione professionale e di aggiornamento continuo. Si tratta -conclude - di un'offerta ampia e interdisciplinare che conferma il ruolo dell'Università della Calabria quale punto di riferimento per l'alta formazione e per il trasferimento delle conoscenze verso il mondo delle professioni, delle imprese e delle istituzioni».