L'appuntamento è per il 16 maggio con la tappa cosentina della gara internazionale di comunicazione scientifica che vedrà la partecipazione di oltre 30 concorrenti under 35

Per la prima volta il tour italiano di FameLab, il talent show internazionale di comunicazione scientifica, farà tappa a Cosenza, precisamente all’Università della Calabria, dove il 16 maggio si svolgerà la competizione aperta a giovani ricercatori e ricercatrici under 35 con la passione per la divulgazione scientifica. Oltre 30 giovani scienziati – afferenti agli ambiti medico, ingegneristico, umanistico – si sono candidati alla gara rispondendo ad un’apposita call, emanata dall’Unical, che si è chiusa nel mese scorso.

Per i concorrenti niente proiezioni, grafici o video, ma solo tre minuti di tempo per raccontare un argomento scientifico in maniera chiara e comprensibile, coinvolgendo e appassionando il pubblico. La giuria è composta da professionisti dei tre ambiti scientifici e da esperti di comunicazione. I due vincitori di ogni selezione locale, e quindi anche quelli di FameLab Cosenza, che l’Unical promuove in collaborazione con l’Università della Basilicata, affronteranno nella competizione nazionale i vincitori delle altre selezioni locali (Ancona, Brescia, Camerino, Catania, Genova, Lecce, Palermo, Perugia, Pisa, Torino e Trieste).

Chi vincerà FameLab Italia 2023, oltre ad ottenere un premio di 1500 euro, accederà alla finalissima FameLab International che si svolgerà online il 24 novembre e che vedrà in gara i vincitori di FameLab dei 40 Paesi del mondo aderenti all’iniziativa. FameLab è stato ideato dal Cheltenham Science Festival del Regno Unito nel 2005 e negli anni ha raggiunto una dimensione globale grazie all’azione del British Council. In Italia FameLab è coordinato da Psiquadro, impresa sociale impegnata in attività di comunicazione della ricerca, che attraverso un bando seleziona gli enti organizzatori delle tappe italiane. L’Unical ha risposto alla call, attraverso l’Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale, risultando tra i 12 coordinatori delle selezioni locali 2023.