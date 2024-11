Gli studenti hanno organizzato una manifestazione con cartelli e bare di cartone, mettendo in scena una sorta di corteo funebre per protestare contro la sospensione delle elezioni

Manifestazione di protesta all’Università della Calabria contro il provvedimento del rettore di sospendere le elezioni studentesche. I ragazzi hanno messo in piedi un corteo funebre con cartelli e bare di cartone, celebrando una sorta di funerale della democrazia. Come si ricorderà le operazioni di voto si sarebbero dovute svolgere il 16 e il 17 maggio, ma il rettore Gino Crisci ha deciso di sospendere le procedure in attesa della decisione del Tar in merito al ricorso presentato da Antonella Massaro, candidata di UnIdea al senato accademico, esclusa dalla commissione elettorale per irregolarità nel pagamento delle tasse universitarie.