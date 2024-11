Verranno presentati i master “Algologia e cure palliative” e “Infermiere di ricerca”. Sarà inoltre un significativo momento di confronto su un tema di grande attualità come quello delle “Professioni sanitarie”

Sarà l’occasione per presentare l’avvio di due interessanti master, “Algologia e cure palliative” e “Infermiere di ricerca”, ma soprattutto per un significativo momento di confronto su un tema di grande attualità come quello delle “Professioni sanitarie”. Se ne parlerà mercoledì 23 novembre, nell’Aula Magna del centro Congressi “Beniamino Andreatta”, a partire dalle 15.30, in occasione di un appuntamento organizzato dal Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione, dall’ Ipasvi e dalla Scuola Focus.

All’iniziativa, moderata dal giornalista Attilio Sabato, interverranno il rettore dell’Unical, Gino Mirocle Crisci, il direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione, Sebastiano Andò, l’ordinario di Farmacologia, Giacinto Bagetta, il presidente dell’Ipasvi, Fausto Sposato, il delegato in materia sanitaria della Regione Calabria, Franco Pacenza, il direttore generale dell’AO Cosenza, Achille Gentile ed il direttore generale dell’Asp, Raffaele Mauro. Previsti altresì gli interventi dell’ing. Nicola Buoncristiano (Scuola Focus), di Rosario Aiello (Comunicalmed) e del presidente dell’Ordine dei Medici, Eugenio Corcioni. Il dibattito sarà concluso dal presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.