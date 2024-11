Cresce l’attesa nell’ateneo calabrese che ospiterà, nell’ambito della cerimonia ufficiale, la massima carica istituzionale. Tra le presenze: il ministro Fedeli, il ministro Minniti, il sottosegretario Gentile e l’onorevole Bindi

Cresce l’attesa in Calabria per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La massima autorità farà tappa, domani lunedì 6 febbraio, all’Università della Calabria per inaugurare il 45esimo anno accademico.

Unical, il presidente Mattarella interverrà all’inaugurazione dell’anno accademico

Una notizia annunciata in via ufficiale dall’Ateneo già nelle scorse settimane a cui aveva fatto seguito apposita conferenza stampa. Il rettore Gino Mirocle Crisci, in quella sede, inoltre, aveva annunciato la presenza del Ministro dell’Interno, Marco Minniti e quello della Pubblica Istruzione, Valeria Fedeli. Un parterre di tutto rispetto a cui s’aggiungeranno il sottosegretario Tonino Gentile e l’onorevole Rosy Bindi.

La manifestazione avrà inizio alle 11, sarà trasmetta in streaming e sarà proiettata su un maxi schermo anche nell’aula Caldora, poco lontano dall’aula magna nella quale si svolgerà la cerimonia. Tra gli invitati, anche il presidente della Regione Mario Oliverio e i vari rappresentanti istituzionali calabresi.

In conclusione, oltre gli interventi di due studenti universitari, prevista la lectio magistralis “Intelligenza artificiale” a cura del professor Nicola Leone, direttore del dipartimento di Matematica. Le lezioni saranno annullate fino alle 14.

g.d'a.