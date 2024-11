Tema: L’idea di Università, Riflessioni a partire da John Henry Newman.

Il Forum dei docenti universitari cattolici della Calabria invita all’incontro che si terra' mercoledì 8 gennaio alle ore 15,30 presso la sala University Club dell’Università della Calabria sul tema: L’idea di Università, Riflessioni a partire da John Henry Newman.

L'incontro intende offrirsi come un momento di confronto sull'idea di Università nelle more della situazione attuale. Nel pensare in prospettiva futura si propone di prendere spunto dalla riflessione di John Henry Newman, sacerdote anglicano poi convertito al cattolicesimo e divenuto cardinale nel XIX secolo, impegnato nell'Università sin dalla sua formazione giovanile nel sistema dei colleges oxoniensi sino al ruolo di una in fieri Università Cattolica in terra d'Irlanda, di cui ricoprì per primo il ruolo di Rettore per pochi anni. Il suo pensiero si è a lungo attardato sul concetto di università e la sua beatificazione, avvenuta sotto il pontificato di Benedetto XVI, ha riproposto un'attenzione speciale per questo cattolico liberale del XIX secolo. L'intento è quello di riflettere sulle prospettive dell'Università oggi, a partire da un tentativo di comporre una maggiore consapevolezza del concetto stesso di università, mostrando la fecondità della prospettiva espressa da Newman anche per chi non accetta la sua stessa identità religiosa: per questo si è scelto di dare spazio a voci diverse che dovrebbero mostrare almeno la via verso una tensione alla verità globale della conoscenza piuttosto che al dominio sulla parcellizzazione delle tecniche argomentative.

Modera l’incontro Vincenzo Carbone (Dipartimento di Fisica).



Saluti e interventi di:

Gino Mirocle CRISCI (Rettore UNICAL)

Maria INTRIERI (Dipartimento di Studi Umanistici, Coordinatore regionale del Forum)

Roberto BARTOLINO (Dipartimento di Fisica)

Raffaele PERRELLI (Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici)

Mons. Salvatore NUNNARI (Arcivescovo di Cosenza-Bisignano)

Relazioni di:

John TRUMPER (Dipartimento di Studi Umanistici)

Luca PARISOLI (Dipartimento di Studi Umanistici).