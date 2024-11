Monica Perri è la nuova presidente del Comitato provinciale di Cosenza dell'Unicef. A nominarla è stato il Consiglio direttivo nazionale dell'associazione, presieduto da Carmela Pace. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, responsabile Comunicazione e Marketing di Confindustria Cosenza, giornalista e consigliere del Circolo della Stampa di Cosenza, Monica Perri, 47 anni, cosentina, è sposata con due figli e opera da oltre 30 anni nel sociale grazie alle esperienze maturate in diversi contesti, dal Kiwanis Junior all'associazione Massimiliano Adamo Onlus, dove ricopre l'incarico di vicepresidente.

La neo presidente subentra alla guida del Comitato Unicef a Maria Antonietta Ventura, ex candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra, chiamata lo scorso febbraio alla guida del coordinamento regionale. «L'Unicef - riporta un comunicato - è il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e nasce con l'obiettivo di contribuire alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, con speciale cura per quelli più fragili e vulnerabili».

«Ci sono diritti - sottolinea la presidente Perri - che abbiamo il dovere di difendere: quello dei bambini ad essere protetti da ogni forma di violenza, maltrattamento, abuso o sfruttamento, il diritto a ricevere tutte le cure necessarie al proprio benessere, il diritto all'istruzione ed a vivere in un ambiente più pulito. Ringrazio la presidente Ventura, i volontari ed i vertici Unicef per la fiducia che hanno riposto in me, lavorerò insieme a loro con entusiasmo per definire e realizzare attività nell'interesse dei bambini di oggi e delle future generazioni. La rete internazionale dell'Unicef è impegnata in una grande sfida: porre termine alla povertà, alla fame e costruire una comunità globale più equa e solidale. Una sfida ardua ma che tutti possiamo concorrere a rendere meno impossibile da realizzare».

«La pandemia - prosegue Perri - ha accentuato i problemi. Diventa urgente dedicarsi anche ai temi della povertà educativa e vaccinazione di tutti, per poter sconfiggere un virus che ha dimostrato di poter attraversare le frontiere in un batter d'occhio e raggiungere ogni angolo della terra».