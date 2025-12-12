L’assemblea di Union alimentari Confapi Calabria ha eletto il nuovo presidente: Sergio Sangermano, amministratore della Seralicoop che guiderà l’associazione nel prossimo mandato con l’obiettivo di rafforzare il settore agroalimentare regionale e promuovere nuove iniziative a sostegno delle imprese calabresi.

Nel corso della stessa assemblea sono stati eletti i membri del nuovo direttivo:

Marika Veltri (Pascuzzo Srl)

(Pascuzzo Srl) Francesco Catalano (caseificio PreSila srl);

(caseificio PreSila srl); Lorenzo Fortuna Fortuna srl

Fortuna srl Claudia Stamile stuzzicherei di Calabria

stuzzicherei di Calabria Enzo Serra Qualitaly

A presiedere i lavori assembleari – si legge in una nota stampa - è stato il direttore Pasquale Mazzuca, che ha coordinato le operazioni di voto e il dibattito programmatico. All’incontro hanno preso parte anche i vertici di Confapi Calabria. Oltre all’intervento del presidente Francesco Napoli, che ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro al neo eletto presidente Sangermano e ringraziato il presidente uscente, era presente la vicepresidente di Confapi, Francesca Benincasa, che ha espresso il proprio sostegno al nuovo direttivo e all’intera organizzazione.

Union Alimentari Confapi Calabria – conclude il comunicato- rinnova così il proprio impegno a favore delle imprese del settore, puntando su continuità, innovazione e rappresentanza efficace.