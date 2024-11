Roma, Milano e Bologna le città che accolgono il maggior numero di studenti universitari da tutte le regioni. E’ il quadro emerso dalla ricerca di Skuola.net

Uno su quattro degli oltre un milione e mezzo di studenti va via dalla propria regione per frequentare l'università altrove. E in questo “esodo” l'Italia è, ancora una volta, divisa a metà. Da un lato ci sono le regioni del Centro-Nord che riescono a trattenere i propri ragazzi, dall'altro l'area meridionale, accomunata dal fatto di veder partire il maggior numero di studenti per destinazioni lontane.

La mappa dell'esodo studentesco è stata analizzata da Skuola.net e vede la Basilicata come la regione con il tasso di partenze più alto (75%), seguita dalla valle d'Aosta (70%) e dal Molise (65%). Ma è la Puglia che, in numeri assoluti, paga il prezzo più alto, mandando in giro per l'Italia oltre 50mila ragazzi. Per contro, Roma, Milano e Bologna sono le città che vedono arrivare il maggior numero di studenti universitari da tutte le regioni.