POTENZA - La professoressa Aurelia Sole è il nuovo Rettore dell'Università della Basilicata, incarico per la prima volta conferito a una donna: succede a Mauro Fiorentino, e ha prevalso - nel corso del ballottaggio che si è svolto oggi a Potenza, nella sede universitaria del Francioso - sullo sfidante, Carmine Serio. Sole ha ottenuto 178 voti, contro i 127 ottenuti da Serio. Aurelia Sole, nata a Cosenza nel 1957, si è laureata nel 1984 nell'Università della Calabria, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Lavora nell'Università della Basilicata dal 1986 e dal 2006 è professore ordinario di costruzioni idrauliche e idrologia. Nell'Ateneo lucano ha ricoperto vari incarichi.