Il ricercatore del Dipartimento di Fisica riceverà il Premio “Sergio Panizza e Gabriele Galimberti” 2026 durante il Congresso nazionale della Sif. Riconosciuti i suoi contributi all'ottica non lineare in fibra e allo studio dei gas di fotoni semiclassici

La ricerca dell'Università della Calabria ottiene un nuovo, prestigioso risultato. Mario Ferraro, ricercatore tenure track del Dipartimento di Fisica, è stato insignito dalla Società italiana di fisica (Sif) del Premio per l’Optoelettronica e la Fotonica “Sergio Panizza e Gabriele Galimberti” 2026.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a giovani ricercatrici e ricercatori che si sono distinti per la qualità e l’originalità dei risultati conseguiti nel campo delle tecnologie della luce e dei dispositivi ottici avanzati. Il premio è stato conferito a Ferraro «per i suoi contributi all'ottica non lineare in fibra e allo studio di gas di fotoni semiclassici». La consegna ufficiale avverrà il 7 settembre a Firenze, nel corso della cerimonia inaugurale del 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica.

Mario Ferraro è entrato a far parte del Dipartimento di Fisica dell’UniCal attraverso una chiamata diretta come vincitore del bando competitivo FIS2. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica presso l’Université Côte d’Azur e ha successivamente svolto attività di ricerca alla Sapienza Università di Roma, presso l’infrastruttura STAR dell’Università della Calabria e, come Marie Curie Fellow, al CNRS di Digione, in Francia.

La sua attività scientifica si concentra sulla termodinamica statistica applicata all’ottica non lineare e sulla caratterizzazione di fibre ottiche mediante raggi X. È inoltre delegato del rettore per il Polo d’Infanzia.

L’assegnazione del premio conferma il valore dell’attività di ricerca svolta da Mario Ferraro e si inserisce nel percorso di crescita scientifica del Dipartimento di Fisica e dell’Università della Calabria, sempre più presenti nei principali contesti della ricerca nazionale e internazionale.