«Una famiglia che non ti ama è una famiglia che non ti merita»: il rapporto conflittuale con un padre assente, l’amore per la madre, le spiagge della sua Bovalino, fino alla fondazione del Circolo di Cultura omosessuale Mario Mieli, che dal 1983 si dedica alla difesa dei diritti civili della comunità LGBT.

«Ho sempre avuto l’anima dell’educatore e in qualche modo mi sento un predicatore. Non sapevo cosa volevo fare, ma sapevo esattamente quello che non volevo». LaCapitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera, giovedì 27 ottobre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.