Un fine settimana da bollino nero quello appena trascorso. Sulla Salerno-Reggio Calabria picco sabato mattina con 4.300 veicoli in ingresso

Un fine settimana da bollino nero quello registrato dall’Anas sulle strade e autostrade italiane, con un + 3 per cento. Il traffico, tuttavia, è stato scorrevole sia per le partenze più diluite, sia per maggiore consapevolezza degli utenti, più informati su meteo e viabilità. Gli spostamenti di lunga percorrenza non si sono concentrati nel solo fine settimana e diversi sono stati i rientri dei vacanzieri partiti a fine luglio.

Le partenze sono state snocciolate nelle diverse fasce orarie e la scelta di viaggiare informati non hanno fatto segnalare particolari disagi, con traffico scorrevole soprattutto nel fine settimana.

Gli spostamenti di lunga percorrenza si sono registrati come ogni anno sui circa 25 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti dall’Anas, in particolare sulle dorsali adriatiche, joniche e tirreniche. Rilevati su alcune arterie anche i primi rientri di coloro che sono partiti a luglio oppure che hanno scelto la prima settimana di agosto. Regolare la circolazione sull’intera rete nella giornata di domenica, anche in vista della non circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22.

Sulla Salerno-Reggio Calabria, interamente aperta al traffico, a tre e due corsie per senso di marcia, i maggiori volumi di traffico sono stati segnalati nelle prime ore di sabato mattina con un picco alle 7 di 4.300 veicoli in ingresso a Salerno e con un aumento pari al 2% circa rispetto al sabato da bollino nero dello scorso anno.

Intanto la società di gestione della rete informa che il Piano per l’Esodo 2016 Anas garantisce, attraverso un monitoraggio 24 ore su 24 del traffico sulla rete stradale nazionale, l’impiego di circa mille automezzi, 1800 telecamere, 300 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti su tutto il territorio, la sorveglianza, il pronto intervento, il coordinamento tecnico, l’infomobilità e la comunicazione ai clienti. Il monitoraggio e l’assistenza per il pronto intervento verranno gestiti dalla Sala Operativa Nazionale e dalle 20 Sale Operative Compartimentali.