Code e rallentamenti lungo le principali arterie di collegamento. Auto in fiamme sull'A3 provoca incidente

Al via il lungo ponte di Ferragosto. Sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas è stato rilevato, già dalla mattinata di oggi un incremento di traffico per gli ultimi spostamenti, verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali tirrenica e jonica contrassegnata da bollino rosso con tempi di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni di circa 1 ora.

Traffico in aumento sulla strada statale 106 "Jonica" in direzione mare in provincia di Reggio Calabria, e in provincia di Crotone, . Allo svincolo di Vibo Pizzo in direzione sud, lunga coda e rallentamenti. Tra la serata di lunedì 15 agosto e la giornata di martedì 16 agosto potrebbe registrarsi un aumento dei flussi veicolari per i primi rientri dai luoghi di vacanza. Il divieto di transito dei mezzi pesanti sarà in vigore domenica 14 agosto dalle 7 alle 22 e lunedì 15 agosto dalle 8 alle 22.

Nel Vibonese, un’auto ha preso fuoco, per motivi ancora da chiarire, mentre percorreva l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in direzione Sud, nel tratto tra gli svincoli di Serre e Mileto. Un incidente che ha causato rallentamenti, poi smaltiti.

Nel piano per l’esodo 2016 Anas garantirà, attraverso un monitoraggio 24 ore su 24 del traffico, l`impiego di addetti su tutto il territorio nazionale, la sorveglianza ed il pronto intervento.