L'Anas richiede altri 15 giorni per concludere le verifiche tecniche. Programmati interventi sui percorsi alternativi

L’Anas necessita di altri 15 giorni per concludere le verifiche tecniche in corso sul viadotto del Cannavino, lungo la statale 107 tra gli svincoli di Rovito e Celico. L’esigenza è emersa nel corso della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità provinciale presieduta dal prefetto Gianfranco Tomao. All’incontro sono intervenuti anche gli amministratori locali dei comuni presilani interessati dai disagi determinati dalla chiusura dell’infrastruttura.

Programmati interventi di manutenzione sui percorsi alternativi



L’Anas si è anche impegnata a sostenere gli oneri necessari nell’immediato per effettuare i lavori di sfalcio erba, pulizia delle scarpate e pavimentazione dei tratti ammalorati della ex SS 107. L’arteria potrebbe costituire un valido percorso alternativo ma è chiusa perché parzialmente impraticabile. Dopo gli interventi di manutenzione potrà essere percorsa dagli automobilisti.

Il prefetto Tomao ha invitato gli attori presenti al tavolo a proseguire nel collaborativo percorso, invitando Anas, polizia stradale e gli stessi sindaci ad effettuare un immediato sopralluogo per concordare le modalità di esecuzione degli interventi di ripristino della ex SS 107.

Nel corso dell’incontro – informa una nota - il presidente della Regione Mario Oliverio ha contattato telefonicamente il prefetto Tomao per informarsi sullo stato dell’arte dei lavori e per offrire ogni utile contributo della Regione, ove necessario. La riunione è stata aggiornata al 31 luglio. Per quella data Anas fornirà il nuovo cronoprogramma delle attività da svolgere.