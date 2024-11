Quando sarà grande, alla piccola Elisa Adele racconteranno che degli angeli in divisa hanno aiutato la sua mamma e il suo papà ad arrivare in ospedale per farla nascere. Ben due volanti della Polizia, in una emozionante staffetta, nella notte tra sabato e domenica hanno scortato una giovane coppia di Santa Domenica di Ricadi fino all’ospedale di Vibo Valentia.

È quasi mezzanotte quando a mamma Anna Taormina si rompono le acqua. Subito si mette in auto col marito, Luigi Scrugli, ma la loro corsa verso lo Jazzolino viene rallentata dal traffico estivo di un normale weekend lungo la Costa degli Dei. «Appena ho visto una volante della polizia mi sono fermato e ho detto agli agenti che avevo bisogno del loro aiuto», ci racconta Luigi Scrugli.

