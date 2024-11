Spaventato e ferito stazionava sul ciglio della strada. I suoi occhi, però, hanno incrociato gli sguardi di persone pronte a soccorrerlo. Nessuna indifferenza, anzi. Le poliziotte della squadra volante della Questura di Vibo Valentia hanno accolto e adottato un cucciolo, poi chiamato Spritz, investito e abbandonato. Una piccola storia positiva in una terra costellata da randagismo e violenze sugli animali di affezione dove troppo spesso, l’azione di associazioni e cittadini volontari non basta.

Il gesto delle due poliziotte in servizio a Vibo

Questa volta, però, un lieto fine c’è stato grazie al cuore delle due agenti, Marilù e Roberta. Una vicenda che non è passata inosservata agli occhi vigili degli utenti social. Sulla pagina Facebook della Questura, numerosi attestati di elogio per il nobile gesto compiuto dalle due poliziotte nella giornata dedicata all’Unità nazionale e delle forze armate.Nel mese di settembre, un simile episodio è avvenuto nel Cosentino. Un meticcio, trovato lungo la statale 106, era stato soccorso da una pattuglia del distaccamento della Polstrada di Trebisacce. A seguito dell’episodio, uno degli agenti aveva chiesto di poterlo adottare.

Giornate di micro-chippatura gratis

Nel frattempo, al fine di contenere il randagismo, proprio oggi parte la Giornate di micro-chippatura gratuita per cani. L’iniziativa coinvolge Nicotera, Vibo Valentia, Catanzaro, Soverato e Parghelia. “Per restare sempre insieme” è un progetto targato Lav. Le tappe calabre del tour, dopo quella a Reggio Calabria, si terranno a Nicotera, sabato 5 novembre in Piazza Cavour, dalle 9:30 alle 12:30; Vibo Valentia, sabato 5 novembre in Corso Vittorio Emanuela (altezza Piazza Luigi Razza), dalle 14:30 alle 17:30; Parghelia, domenica 6 novembre in Piazza Europa, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 10 alle 17:30 (qui non solo per Parghelia, ma anche per i comuni di Ricadi, Tropea, Drapia, Zaccanopoli e Zambrone). Soverato, martedì 8 novembre in Piazza Maria Ausiliatrice, dalle 10 alle 16; Catanzaro, mercoledì 9 novembre c/o Cras al parco della Biodiversità di Catanzaro (ingresso principale Via Vinicio Cortese 1), dalle 10 alle 14.