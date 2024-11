Danneggiata la vetrata d’ingresso di una Caffetteria ubicata nei pressi dell’ex Cinema Valentini. Sul movente indagano gli agenti della polizia di Stato

VIBO VALENTIA - Cinque colpi di pistola sono stati sparati nella notte contro la porta d’ingresso di un bar-caffetteria situato in pieno centro a Vibo Valentia, nei pressi dell’ex Cinema Valentini. Danneggiata la vetrata d’ingresso. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario che si è quindi recato in Questura per denunciare l’episodio. Gli agenti della Squadra Mobile diretta da Orazio Marini hanno subito avviato le indagini per individuare i responsabili ed il movente del gesto.