Da domani potranno essere conferite in discarica 90 tonnellate di rifiuti al giorno. La decisione dopo l’ennesimo vertice prefettizio. Vibo Valentia si prepara ad uscire dall’emergenza, anche se al lavoro sono stati chiamati solo 20 operai

VIBO VALENTIA - Raddoppia il conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla città di Vibo Valentia che da domani potrà mandare a Pianopoli, 90 tonnellate al giorno di pattume. Ciò permetterà di rientrare dall’emergenza rifiuti già dalla prossima settimana. La decisione è arrivata nel corso dell’ennesimo vertice convocato dal Prefetto Giovanni Bruno, alla presenza del Sindaco Nicola D’Agostino, dei rappresentanti della Progettambiente e del Responsabile del Dipartimento Igiene dell’Asp, Cesare Pasqua. L’ok al raddoppio del conferimento è arrivato dal Capo del dipartimento Ambiente della Regione Calabria Gualtieri, contattato telefonicamente dal capo dell’UTG. Un piano di conferimento straordinario che andrà avanti fino a domenica, quando si spera, la città tornerà ad essere sgombra dall’immondizia accumulata durante i 20 giorni di sospensione del servizio di raccolta. Sull’altra spinosa questione degli ex dipendenti dell’Eurocoop, 50 dei quali attendo di essere riassorbiti dalla nuova ditta, nulla è stato deciso. A fronteggiare l’emergenza sono solo 20 netturbini. Pochi, pochissimi per far fronte a un’emergenza igienico sanitaria. A tal proposito il dottore Pasqua ha ribadito la necessità di procedere al più presto alla bonifica delle aree invase dall’immondizia. Sulla tempistica i rappresentanti della Progettambiente hanno indicato come possibile data per la rimozione, perlomeno dei rifiuti a terra, la prima settimana di settembre. Fino ad oggi, è stato rimosso dal centro urbano di Vibo Valentia, il 60% dell’immondizia. La situazione più critica rimane quella delle marinate. ci