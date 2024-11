Avrà il compito di verificare la presenza di scorie radioattive sotterrate nel territorio ed in particolare nella zona delle serre vibonesi

VIBO VALENTIA - Il Prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Bruno, ha disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di verificare la presenza di scorie radioattive sotterrate nel territorio ed in particolare nella zona delle serre vibonesi. La decisione è stata presa al termine di una riunione svoltasi stamane in Prefettura. "Il prefetto - è scritto in una nota della Prefettura - è intenzionato ad andare a fondo sulla questione, evitando inutili allarmismi attraverso l'avvio di opportune verifiche che saranno svolte in tempi brevi insieme alla Procura ed alla Forze dell'ordine". La vicenda è emersa dopo desecretazione delle informative del Sisde sullo smaltimento illecito dei rifiuti che, si presume, possano essere stati interrati anche nella zona montana della provincia di Vibo e in alcune zone della provincia di Reggio.