L’incidente si è verificato ieri pomeriggio al chilometro 347 direzione sud dell’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Poteva avere gravi conseguenze l’incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio sull’A3 Salerno Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo per Sant’Onofrio. Un’autovettura, una fiat Punto blu, sulla quale viaggiavano quattro persone domiciliate nel reggino di cui una neonata di pochi mesi, per cause in corso di accertamento, nell’affrontare il tratto in salita prima dell’uscita in direzione Vibo Valentia, è andata fuori traiettoria impattando violentemente con il manufatto installato in quel luogo dall’ente proprietario per lo svolgimento del servizio di rilevamento della velocità quale postazione mobile, trascinandola per quasi trenta metri. Gli occupanti del veicolo sono usciti indenni dal sinistro, sebbene molto spaventati per la dinamica che poteva avere conseguenze ben peggiori. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglie della Sezione Polstrada di Vibo Valentia. (ci)