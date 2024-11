In una struttura del centro cittadino vibonese, da circa un biennio va avanti senza sosta l’encomiabile lavoro svolto dai volontari dell’associazione “Come te”. Due anni di attività a beneficio di persone affette da ritardi mentali, cognitivi o psicomotori.

Migliorare la vita di giovani e adulti non autosufficienti. La mission che i membri dell’associazione “Come te” hanno deciso si intraprendere fin dal momento della costituzione del meritevole sodalizio che opera a Vibo Valentia, si sostanzia con iniziative durante alcuni momenti dell’anno, e tutti i giorni, fin dall’aprile 2015, con l’avvio delle attività con utenti, seguiti da educatori e volontari.

Come nel caso di Domenico, uno dei 15 ragazzi ospiti de “la Casa di Anna”, la struttura gestita dall’associazione “Come te” nei locali offerti in comodato d’uso dalla fondazione “Casa della carità” e che l’11 giugno festeggerà 2 anni di attività. Un’isola felice non solo per i “ragazzi speciali” affetti da ritardi mentali, cognitivi o psicomotori ma anche per le loro famiglie.

Un’occasione per dimostrare il lavoro svolto fin qui dall’instancabile staff di professionisti e volontari e per far conoscere ancor di più la missione di questa realtà virtuosa che può essere sostenuta anche con il 5 x mille.