«Finalmente!». Dopo quasi quattro anni i cittadini della frazione San Pietro di Vibo stanno per uscire dall’isolamento e la felicità è palpabile tra chi vive in questo suggestivo e dimenticato borgo affacciato sulla costa. Le barriere che dal 2021 impedivano il transito sull’unica strada che consente l’accesso alla frazione (l’altra è poco più di una mulattiera), sono state rimosse. Tanto è bastato ai residenti della più piccola frazione della città capoluogo per esultare e tornare a utilizzare la strada. Negli ultimi quattro anni, infatti, le auto in entrata e in uscita da San Pietro sono state dirottate su una via stretta e scoscesa, attraverso un terreno privato concesso da un residente del posto.

Ora la fine del tunnel dell’isolamento non è più una luce lontana e irraggiungibile, ma occupa tutta la prospettiva futura dei residenti che stanno letteralmente supervisionando, minuto per minuto, la squadra di operai al lavoro per gli ultimi interventi, come la gettata d’asfalto. «Un paio di giorni e finiamo tutto», assicura un operaio.

Le barriere di cemento che bloccavano l’accesso alla popolosa frazione di Vibo Valentia sono state rimosse e si sta stendendo l’asfalto. Le interviste agli abitanti che sono stati costretti a sopportare i tanti disagi dell’isolamento

La riapertura della strada era stata annunciata dal sindaco Enzo Romeo, che si era detto fiducioso sulla fine dei lavori subito dopo Pasqua. Da Pasqua, però, è passato già un mese e lo sconforto stava per riprendere il sopravvento. Tanto che lo stesso Romeo era stato costretto a chiedere scusa ai residenti per l’ulteriore ritardo. Poi, negli ultimi giorni, la svolta, con la rimozione delle barriere.

Continua a leggere su IlVibonese.it