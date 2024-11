Kitana è bellissima. Ma non solo: Kitana è dolce, raffinata, elegante. Kitana è calabrese. Ed è una …splendida cagna! È una bellezza della Sila. Ha vinto pochi giorni fa il campionato europeo di bellezza. Battendo un’agguerrita cagna cinese. Erano circa 19mila i cani concorrenti, provenienti da tutto il mondo.

All’european dog show di Parigi, Francesco Mancina, ha aggiunto un'altra preziosa perla al suo già ricco palmares internazionale. Mancina è un allevatore esperto di Mastini Tibetani, titolare dell'allevamento I Guardiani della Sila, nel cuore de I Parco Nazionale, nel comune di San Giovanni in Fiore.

Da anni la sua passione lo contraddistingue e ha fatto di lui uno degli allevatori più preparati e attivi d’Italia. Con i suoi cani ha girato il mondo, partecipando a mostre e concorsi di ogni tipo. I suoi cani sono di straordinaria bellezza, elegantissimi. Lui li cura e li guida con tanto impegno e amore.

Kitana (in foto con il suo allevatore), ha partecipato al Campionato europeo tenutosi a Parigi il 24 aprile scorso, conquistando il primo posto in classe campioni femmine. Sono stati circa 19.000 i cani a partecipare a questa manifestazione, suddivisi per razza. Kitana dopo le dovute e accurate selezioni dei partecipanti è arrivata in finale con una cagna cinese di notevole stazza. Dopo uno spareggio lungo e meticoloso, si è imposta per la sua eleganza e la sua elasticità nello sfilare, facendosi particolarmente notare dai giudici per la sua grazia.

Kitana è veramente straordinaria. E lo dimostrano i tanti titoli e trofei conquistati. Tra gli altri: campionessa regionale calabrese, campionessa italiana, del Montenegro, del Kossovo, del Mediterraneo, dell’Adriatico, dei Balcani, ecc ecc.

Un mare di riconoscimenti negli anni che premiano il lavoro di Francesco Mancina e soprattutto le grandi qualità di Kitana. E con quest’ultimo titolo europeo, tra i 19mila cani partecipanti, una ‘bellezza calabrese’ è stata proclamata Campionessa delle campionesse.