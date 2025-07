VIDEO | Per il secondo anno consecutivo il Parco archeologico ospita l’evento fuorisalone legato alla fiera di vini e distillati più importante d’Italia. Tre giorni per confermare e rilanciare il legame tra vino, territorio e tradizione. L’assessore Gallo: «Occasione per le nostre aziende»

Per il secondo anno consecutivo la Calabria ospita “Vinitaly and the City”, l’unico fuorisalone ufficiale in Italia legato alla prestigiosa fiera veronese di vini e distillati.

L’evento, organizzato nel Parco Archeologico di Sibari dal 18 al 20 luglio 2025, punta a valorizzare l’area della Sibaritide, che vanta la più alta densità di strutture ricettive dell’intera regione. Tre giorni dedicati a degustazioni, talk, masterclass, appuntamenti culturali e percorsi enogastronomici che celebrano il vino e la storia della Calabria.

Un'occasione unica - dunque - per scoprire i vini del Mediterraneo in un contesto storico e culturale di grande valore, confermando il legame tra vino, territorio e tradizione.

L’impegno della Regione Calabria

La Regione Calabria, con il presidente Roberto Occhiuto, rinnova il proprio impegno strategico per la promozione del comparto vitivinicolo regionale, attraverso Arsac, guidata da Fulvia Caligiuri, e in collaborazione con VeronaFiere.

A sottolineare il valore dell'iniziativa è l’assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha fortemente voluto sia la prima edizione che questa riconferma.

Per Gallo, Vinitaly and the City rappresenta una «vetrina d'eccellenza per le aziende calabresi, oltre che un potente strumento di valorizzazione turistica, in particolare per l'area della Sibaritide, che vanta la più alta densità di strutture ricettive dell'intera regione».