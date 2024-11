Forti raffiche di vento hanno spazzato il litorale dei due comuni dello Jonio cosentino

ROSSANO (CS) - Una tromba d’aria ha spazzato il litorale jonico cosentino. Il violento vortice ha colpito i comuni di Rossano e Corigliano. Danneggiati alcuni stabilimenti balneari investiti in pieno da raffiche di vento fino a 150 chilometri orari. Ombrelloni e sdraio sono stati portati via dalla tromba d’aria, insieme a tavoli e sedie. I danni maggiori si registrano a Rossano. A Corigliano alcuni minuti di paura per il fenomeno che ha interessato il lungomare. Anche qui colpite alcune strutture ricettive. Numerose le richieste di intervento a forze dell’ordine e vigili del fuoco.