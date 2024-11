La presidente Antonella Veltri: «Diciamo e urliamo “le vostre promesse non ci bastano più” per inchiodare all'assunzione di responsabilità chi ha il dovere di assicurare e difendere il diritto di vivere di tutte noi»

D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza promuove per il 9 novembre una manifestazione diffusa in varie città italiane: "Non lo vedete che ci stanno ammazzando? Quante donne ancora?".

"Stanche di piangere le nostre sorelle. Le vostre promesse non ci bastano più": uno dei messaggi che questa iniziativa della Rete D.i.Re porterà nelle piazze, nelle strade che verranno occupate da cortei, flash mob, sit-in, diffusione di comunicazione e informazioni. «Diciamo e urliamo “le vostre promesse non ci bastano più”, per inchiodare all'assunzione di responsabilità chi ha il dovere di assicurare e difendere il diritto di vivere di tutte le donne. Abbiamo sotto gli occhi una mattanza che nessuno sta affrontando» afferma Antonella Veltri, presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.

«Parlare di violenza alle donne significa riconoscere che - prosegue - ci sono diritti violati, soprusi quotidiani, comportamenti che escludono le donne dalla vita pubblica, giovanissimi uomini che tolgono la vita a giovanissime donne. E lo Stato che cosa sta facendo? Senza una forte, capillare e continuativa attività di prevenzione, la punizione ha dimostrato che non funziona. E i numeri ce lo stanno dimostrando, quasi ogni giorno. Ancora una volta, vogliamo far sapere a tutte le donne che noi ci siamo, sempre. E alle istituzioni, alla società, agli uomini violenti chiediamo: quante donne ancora?» conclude la presidente.

Per ora le iniziative sono promosse ad Aosta, Brindisi, Caserta, Cosenza, Lugo di Romagna, Massa Carrara, Milano, Nuoro, Pinerolo, Polignano a Mare, Reggio Emilia, Roma, Siena, Trento e Viareggio.