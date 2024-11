Uno splendido cane calabrese ha vinto il titolo di Campione d’Italia. Si chiama Victory ed è un cucciolo di due anni di razza Tibetan Mastiff, vanta il record di premi e riconoscimenti in giro per il mondo. Franco Mancina è appena tornato da Messina dove il suo Victory ha conquistato il titolo di Campione italiano. A partecipare, secondo le varie razze, 700 cani.

Victory proviene dall'allevamento più prestigioso al mondo, il Mystical Lions Kennel, in Russia, e viene da sempre curato e allenato da Mancina nel suo allevamento I Guardiani della Sila, nel cuore deI Parco Nazionale, nel comune di San Giovanni in Fiore. Ma ecco i titoli che Victory ha conquistato in soli 7 mesi: Campione di Albania; Campione dei Balcani; Campione del Mediterraneo; Gran Campione di Albania; Gran Campione del Mediterraneo; Campione di Apollonia. Qualificazione Crufts 2024 a Birminghab in Inghilterra. Ed ora Campione d’Italia. Victory per il titolo di campione italiano ha riportato un giudizio eccellente come cane grande, robusto, ben fatto in tutte le sue parti e molto sciolto nei movimenti.

Attualmente Mancina ha 5 cani nel suo allevamento silano, tutti pluricampioni. I suoi cani sono molto apprezzati in tutta Europa per la loro straordinaria bellezza. Per tornare al campionato nazionale di Messina c’è da sapere che per arrivare a disputare la finale bisogna conquistare l'eccellente almeno a sei esposizioni nazionali ed internazionali.

A Victory ora manca vincere un’esposizione all'estero per diventare Campione Internazionale. E proprio per conquistare questo titolo, Victory è pronto a concorrere ai primi di dicembre a San Marino, dove viene considerato favorito.