Evelina Sgarbi torna a parlare delle condizioni di Vittorio Sgarbi, ancora ricoverato in terapia intensiva, e contesta chi descrive il critico d’arte come ormai in ripresa. Le sue parole sono nette e lasciano trasparire tutta l’angoscia per una situazione che, secondo lei, è tutt’altro che risolta. La salute di Vittorio: «Non è la verità»

«È come pensavo. C’è una minima ripresa, però è pur sempre in terapia intensiva», ha rivelato Evelina.

La figlia di Sgarbi ha poi preso posizione contro chi parla di miglioramenti significativi e arriva a evocare un miracolo. «Mi metterei una mano sulla coscienza prima di parlare e dire che sta meglio e chiamare il miracolo. Non è la verità», ha tuonato. Senza fare nomi, Evelina ha quindi contestato le ricostruzioni che, a suo giudizio, non restituiscono la reale complessità delle condizioni del padre. L’attacco alla compagna Sabrina Colle Non è la prima volta che Evelina affronta pubblicamente la situazione.

Anche a Verissimo, la 26enne aveva espresso le proprie preoccupazioni, tornando a parlare della compagna del padre, Sabrina Colle. In quell’occasione aveva messo in dubbio le attenzioni riservate a Vittorio Sgarbi, avanzando anche sospetti sulle motivazioni della vicinanza della donna.

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