CATANZARO - Si concluderà questa sera il fine settimana di Ferragosto. Una vera e propria prova del nove per la circolazione stradale alla punta dello stivale. Ad ogni modo, come già accaduto, nei due giorni passati, anche per la giornata odierna è previsto traffico intenso sulle principali arterie meridionali e sul tratto calabrese della Salerno-Reggio. Il calcolo dei volumi di automobili, nelle ultime ore, conferma la concentrazione delle ferie da parte dei vacanzieri in queste tre giornate. Non a caso, l'Anas ha registrato un + 8% dei veicoli in autostrada rispetto allo scorso anno nella direzione Sud, e un + 4% in direzione Nord, con quasi 66 mila mezzi in circolazione. Per una volta, sostiene sempre l'Anas, sono transitati più mezzi sulla A3 che sul grande raccordo anulare di Roma.

Un trend che dovrebbe proseguire fino al pomeriggio di oggi, quando sono previsti possibili rallentamenti che dovrebbero attenuarsi con il passare delle ore. A partire dalla mattinata di domani, lunedì 18 Agosto, il bollino rosso dovrebbe infatti lasciare spazio a quello giallo. Peraltro, sempre da domani, sarà nuovamente consentito, dopo lo stop nel week end di Ferragosto, il transito dei mezzi pesanti.